A feira funciona na Rua Salvatori, às terças e às sextas-feiras, das 8h às 13h Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Com uma semana de cara nova após padronização na apresentação física de suas 12 barracas, a Feira de Agricultura Familiar de São Gonçalo, no Centro, vem ajudando os expositores a gerar renda e retomando a economia da cidade, além de oferecer aos gonçalenses uma variedades de produtos livres de agrotóxicos, como frutas, verduras, legumes e hortaliças. A iniciativa é realizada com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pesca e Trabalho. Funciona na Rua Salvatori, terça e sexta-feira, das 8h às 13h.

Os expositores, David Domingos, 58 anos, e Jairo Eduardo, de 50, contam que a nova feira veio no momento certo e que as tendas personalizadas e os crachás de identificação foram essenciais à nova fase do trabalho. “A organização está sendo impecável, até porque isso que atrai os clientes e acaba valorizando o nosso trabalho”, acredita David.

Publicidade

A expositora Elita de Lima, 59, explicou para os clientes que todos os seus produtos são orgânicos. “O nosso trabalho é feito com muito amor. Todos os produtos são orgânicos. E para aqueles que ficam com medo de sair de casa, eles podem optar pelo delivery ou ir até o nosso sítio para conhecer a nossa produção”, diz.

Com o costume de passar pela feira, o gonçalense Luiz Fernando elogiou a organização do local e conta como isso está sendo bom para incentivar e ajudar os agricultores locais. “Eu não esperava uma organização assim, inclusive os cuidados de todos contra a Covid-19. Os expositores estão de parabéns pelo trabalho e fico feliz em ver que temos algo tão natural assim perto da gente”, afirma.

Publicidade

Passando pela primeira vez na feira, Layla Reis, ficou admirada. “Vou ser sincera, eu não sabia da existência desse espaço, é a primeira vez que passo por aqui e fiquei feliz em saber que temos algo assim no município, sem contar que ajuda na saúde”, elogia.

A feira ainda conta com apoio do Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro (Iterj), da Associação dos Assentados da Fazenda Engenho Novo, da Emater-RJ e Sindicato dos Produtores Rurais.