Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Uma pesquisa de intenção de voto estimulada, realizada entre ontem e hoje (23 e 24 de novembro) com 600 entrevistados, aponta a vitória no segundo turno para Dimas Gadelha (PT). Ele recebeu 43% da preferência do eleitorado, contra 27% de Capitão Nelson (Avante). A margem de erro é de 4%, para mais ou para menos. Os votos brancos e nulos contabilizaram 18%, enquanto 12% não responderam ou não souberam responder. A pesquisa foi realizada pela empresa Inteligence Serviços e registrada no TSE sob o número RJ-05103/2020.

Dimas foi o candidato mais votado no primeiro turno, com 31,36%. Ele recebeu o apoio do prefeitável Isaac Ricalde (PCdoB) , derrotado no primeiro turno, além do aval dos prefeitos de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), e de Maricá, Fabiano Horta (PT), durante toda a campanha. Já Nelson, que recebeu 22,82% dos votos, tem agora ao seu lado os ex-rivais Ricardo Pericar (PSL) e Roberto Sales (PSD) , que anunciaram a escolha em suas redes sociais digitais.

O atual prefeito, José Luiz Nanci (Cidadania), que também se candidatou à reeleição, porém sem êxito, e Dejorge Patrício (Republicanos), que também perdeu em primeiro turno, declararam publicamente não apoiar ninguém nesta etapa do pleito. Os dois foram os prefeitáveis que disputaram o segundo turno na eleição municipal passada (2016), em que Nanci venceu. Eles liberaram seus correligionários para escolherem seus elegíveis. Dayse Oliveira (PSTU), única candidata feminina ao cargo máximo do Executivo gonçalense, também se absteve de apoiar um dos concorrentes neste segundo turno, após plenária realizada para esta finalidade no último domingo (22).