Homens e máquinas abrem caminho pelo estacionamento da unidade, que será concretado e servirá de base para a chegada de ambulâncias e pacientes Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/11/2020 20:31

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde do município montou uma força-tarefa para construir, em caráter emergencial, uma rampa de acesso ao segundo piso do Hospital de Retaguarda Gonçalense, no Centro. No local serão abertos mais 50 leitos para tratar pacientes contaminados pela Covid-19. Na última sexta-feira (20) a Prefeitura havia anunciado a abertura de dez leitos distribuídos nas três principais unidades do município: o Retaguarda, o Franciscano Nossa Senhora das Graças e o Pronto-Socorro Municipal (veja em sao-goncalo-abre-10-novos-leitos-para-pacientes-de-covid-19 ).

Na manhã desta terça-feira (24), homens e máquinas abriam caminho pelo estacionamento da unidade. Toda a área será concretada e servirá de base para a chegada de ambulâncias e pacientes.

"O hospital não tem elevador e é impossível subir com o paciente pela escadaria. Então, em caráter emergencial, resolvemos construir esta rampa de acesso ao segundo andar, onde serão abertos mais leitos para internação de pacientes com Covid-19", explicou o prefeito José Luiz Nanci.

A unidade hoje conta com 25 leitos de Enfermaria e 23 de CTI e 80% estão ocupados. Já o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha, mantém 23 leitos de CTI e 30 de Enfermaria. A população também busca atendimento no Pronto Socorro de São Gonçalo, no bairro do Zé Garoto, que possui seis leitos de Enfermaria e sete de CTI. De acordo com a direção da unidade, existe hoje apenas quatro leitos de Enfermaria vagos na cidade.

As UPAs Nova Cidade e Pacheco têm seis leitos de Enfermaria no total e o Pronto-Socorro Infantil, 12 leitos de Enfermaria e sete de CTI. Nesta última unidade, existe apenas uma criança internada no CTI.