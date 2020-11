Por Irma Lasmar

Publicado 25/11/2020 20:48 | Atualizado 25/11/2020 20:54

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou três óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (25), chegando ao total de 749 mortes ao longo de toda a pandemia. Até agora, São Gonçalo tem 22.785 casos confirmados e 21.010 curados.



No momento, há 78 pacientes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde e outros 943 doentes se recuperando em quarentena domiciliar. Existem ainda 20 óbitos sob investigação.

A Prefeitura orienta que a população siga as novas medidas de isolamento social vigentes desde a publicação do mais recente decreto municipal, na última quinta-feira (19), no Diário Oficial, em decorrência do aumento de casos e da regressão da cidade do estágio Amarelo 1 para Amarelo 2, de risco médio de contaminação. Veja as regras atuais clicando AQUI