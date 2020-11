O empreendimento fica na Av. São Gonçalo nº 100, no bairro Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5), e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 13h às 21h Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 26/11/2020 12:49 | Atualizado 26/11/2020 14:41

SÃO GONÇALO - Vai até domingo, dia 29, a black week do São Gonçalo Shopping e até sábado, dia 28, no Pátio Alcântara. Apontada como uma das melhores oportunidades para o consumidor adquirir um produto de desejo por valores muito mais acessíveis, abrindo a temporada de compras para o Natal, a principal semana de ofertas do ano - iniciada na segunda-feira (23) - tem descontos que podem chegar a 50% em segmentos como vestuário, perfumaria, decoração, eletrônicos e eletrodomésticos. Para os lojistas, trata-se de um momento importante de retomada da economia local, que este ano sofreu a crise imposta pela pandemia do novo coronavírus.

instagram.com/patioalcantara. No site do SG Shopping, o consumidor encontra um caminho para os canais de compra on-line: WhatsApp e e-commerce, inclusive com a retirada do produto por meio de drive-thru. Além da home page do empreendimento, cujo endereço é saogoncaloshopping.com.br , há ainda as redes sociais que funcionam como vitrines virtuais: facebook.com/SaoGoncaloShopping instagram.com/sgssaogoncaloshopping . Já as redes sociais do Pátio Alcântara são facebook.com/patioalcantara

“O que buscamos para a data, que está consolidada no calendário do varejo, é oferecer formatos cada vez mais inovadores e interativos para os empreendimentos, sempre com foco em elevar o padrão da experiência do consumidor”, destaca Ana Paula Niemeyer, responsável pelo marketing do grupo Aliansce Sonae, que administra ambos os centros comerciais.

O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli s/nº (tel. 2602-3950) e funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h. Já o São Gonçalo Shopping fica na Av. São Gonçalo nº 100, no bairro Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5), e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 13h às 21h. Em feriados, abre das 15h às 21h. O telefone de contato é 3514-3850. O horário de abertura não mudou com o reinício do isolamento social determinado pela Prefeitura através do Decreto nº 343/2020, publicado no último dia 19, que altera a redação do Decreto nº 342/2020, em função do aumento dos casos de Covid-19 na cidade.

Contudo, além dos protocolos de segurança ratificados pelas autoridades sanitárias, há novas medidas municipais de emergência que o empreendimento terá que seguir até 27 de novembro, a saber: lojas com funcionamento de 2/3 (dois terços) da sua capacidade total; farmácias, mercados, bancos, lotéricas e repartições públicas com fixação de horários para clientes com idade superior a 60 anos e grupos de risco, além de atendimento preferencial; barbearias e salões de beleza com atendimento mediante hora marcada, respeitando os limites de distanciamento de dois metros em espaço fechado e 1,5m em espaço aberto, estabelecidos com demarcação interna e externa; vedação de circulação de crianças menores de 5 (cinco) anos; proibição da utilização de provadores de roupa; áreas de recreação infantil e cinema não poderão funcionar, assim como está vedada a realização de atividades envolvendo aglomeração de pessoas.