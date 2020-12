'Trazer recursos do Governo Federal é o único caminho para que possamos transformar nosso município', afirma Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 07/12/2020 15:29 | Atualizado 07/12/2020 15:31

SÃO GONÇALO - O prefeito eleito Capitão Nelson (Avante) anuncia que vai amanhã (08) a Brasília para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que lhe declarou apoio em vídeo nas redes sociais durante a disputa do segundo turno. A reunião, que acontece às 8h, tem como objetivo reaproximar o município do Leste Fluminense ao Governo Federal, segundo adianta o novo chefe do Executivo gonçalense.

"Queremos, com esse encontro, trazer novamente São Gonçalo para o mapa dos municípios brasileiros. Trazer recursos do Governo Federal é o único caminho para que possamos transformar nosso município no que queremos. Diálogo e aproximação com maiores instâncias do nosso país fazem parte do nosso plano de governo", afirmou Capitão Nelson.