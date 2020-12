Com o auxílio de um veículo picape equipado com uma motobomba acoplada, os agentes de sanitização aplicaram o quartenário de amônio de 5ª geração Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Diante da grande procura por testes de Covid-19, equipes da Secretaria de Saúde voltaram a realizar a desinfecção do Centro de Triagem, do Complexo Hospitalar Luiz Palmier, da Praça Zé Garoto e do Centro de Imagem. Com o auxílio de um veículo picape equipado com uma motobomba acoplada, os agentes de sanitização aplicaram o quartenário de amônio de 5ª geração nas ruas do bairro Zé Garoto e em importantes unidades de saúde, como o Pronto Socorro Infantil e o Polo Sanitário Washington Luiz. A tecnologia empregada é a mesma utilizada pelos chineses no combate ao vírus.

“A sanitização é extremamente importante para conter a doença no município. A aplicação deste produto visa romper a cápsula do vírus e eliminar esses seres do ambiente”, explica o prefeito José Luiz Nanci.

Publicidade

O cronograma de sanitização segue atendendo diversos bairros, semanalmente, de acordo com planilha de trabalho estabelecida pela Vigilância Ambiental. A prioridade está sendo garantida aos locais com maior número de casos notificados pela Vigilância Epidemiológica. Nesta quarta-feira (09), os agentes vão percorrer os bairros Boa Vista, Almerinda, Boaçu, Barro Vermelho e Fazenda dos Mineiros. Na quinta (10) será a vez do Porto da Pedra, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Brasilândia, Santa Catarina e Salgueiro. Já na sexta (11), os bairros atendidos serão Mangueira, Parada 40, Jardim Nova República, Rosane, Vila Iara, Vila Lage e Palmeiras.