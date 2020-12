Prefeito José Luiz Nanci: 'Abrimos 30 novos leitos, mas temos capacidade para abrir outros 30 caso haja necessidade' Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Com a abertura de mais 30 leitos para pacientes com Covid-19 nos hospitais de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino Deus) e Franciscano Nossa Senhora das Graças (Hospital das Freiras), em Lagoinha, a taxa de ocupação nesta quarta-feira (16) ficou em cerca de 80% nos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs) e de 50% nas enfermarias. Porém, com o aumento no número de casos de coronavírus e, consequentemente, de internações, a Secretaria Municipal de Saúde ainda pode abrir outros 30 nas duas principais unidades de tratamento da doença na cidade. A informação é do prefeito José Luiz Nanci, que diariamente percorre os hospitais da Prefeitura.

"Desde março, início da pandemia, estamos trabalhando no sentido de cuidar das pessoas contaminadas. Ninguém em São Gonçalo ficou em fila aguardando por uma vaga de CTI ou de enfermaria, e continuamos trabalhando para que todos que precisem tenham um atendimento digno, rápido e eficaz nas unidades de referência. Abrimos 30 novos leitos, mas temos capacidade para abrir outros 30 caso haja necessidade", garantiu o prefeito.

A Secretaria de Saúde gonçalense tem hoje 10 leitos de enfermaria (8 ocupados) e sete de CTI (todos ocupados) no Pronto Socorro Central; o Hospital Franciscano dispõe de 17 leitos de CTI (17 ocupados) e 30 de enfermaria (19 ocupados) e ainda cinco na sala vermelha (livres); no Retaguarda Gonçalense, com a abertura do segundo andar, a unidade conta hoje com 20 leitos de CTI (11 ocupados) e 40 de enfermaria (15 ocupados); e no Pronto Socorro Infantil existem sete de CTI (um ocupados) e 10 de enfermaria (oito ocupados).

Quem estiver com sintomas ou tiver feito contato com alguém sintomático pode fazer o teste rápido de Covid nas unidades que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 16h: PAM Coelho, PAM Neves; PAM Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel (apenas terça, quinta e sexta), no Porto do Rosa; e o Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara.

Outro local que faz o exame é a Clínica Municipal Gonçalense Mutondo, que atende de segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado das 8h às 15h. O Centro de Triagem ao Coronavírus atende todos os dias das 8h às 18h. Já o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha, atende todos os dias e em plantão 24h.