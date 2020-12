Local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Uriscina Vargas nº 36, no bairro Mutondo, mas mesmo fechado para permanência devido à pandemia o empréstimo de livros continua Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 17/12/2020 18:29 | Atualizado 17/12/2020 18:30

SÃO GONÇALO - A Biblioteca Municipal Genebaldo Rosa, em parceria com a Plataforma Recode, está disponibilizando diversos cursos gratuitos, na modalidade on-line, com o objetivo de manter o público atualizado sobre as novas ferramentas digitais exigidas em muitos segmentos do mercado de trabalho.

Os cursos são gratuitos e podem ser feitos por qualquer pessoa interessada e permanecem disponíveis até dezembro de 2021. A grade de opções oferece instrução nas ferramentas Excel, Word, Power Point, além de capacitação em gestão de projetos e aplicativos de impacto, introdução ao mundo digital, tecnologias exponenciais, entre outras.

Para se inscrever, basta entrar no site plataforma.recode.org.br e clicar em "quero fazer os cursos". Em seguida, preencher o cadastro e escolher a instituição "Biblioteca Genebaldo Rosa". Após isso, clicar em "cursos de tecnologia" e selecionar a sua preferência. Para tirar dúvidas ou receber mais informações, há o e-mail de contato bibliotecamunicipalsg.semed@gmail.com

A Biblioteca Municipal Genebaldo Rosa já desenvolve diversos projetos para a população gonçalense, como a Biblioteca Circulante e a Biblioteca Viva, além das Salas de Leitura em parceria com a Afrotribo, que atraem a frequência de pessoal no local. A unidade foi inaugurada em setembro de 2019 no Mutondo. É vinculada à Subsecretaria de Planejamento e Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Uriscina Vargas nº 36.

"No momento, devido à pandemia, não está permitida a permanência dentro da biblioteca, mas a pessoa pode se cadastrar e pegar livros emprestados para ler em casa. É necessário levar identidade, CPF e comprovante de residência", avisa a coordenadora da unidade, Gessica Ribeiro.