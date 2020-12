Algumas dessas mortes ocorreram em datas retroativas e foram contabilizadas somente agora devido ao processo de investigação com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou 11 mortes em decorrência do novo coronavírus nesta segunda-feira (21), chegando a 935 no total. No último sábado, outros 11 óbitos foram registrados. Alguns deles ocorreram em datas retroativas e foram contabilizados somente agora devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Até o momento, São Gonçalo contabiliza 29.474 casos confirmados de Covid-19, sendo 27.209 deles curados. Há 91 pessoas hospitalizadas com a doença na Rede Pública Municipal de Saúde e outras 1.239 em quarentena domiciliar. Existem hoje 28 mortes em investigação.

