Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-SG) publicou no Diário Oficial do município uma resolução que informa sobre o fechamento temporário do espaço físico dos Conselhos Tutelares de São Gonçalo. O atendimento será realizado, temporariamente, por e-mail e telefone. De acordo com o documento, as três unidades dos Conselhos Tutelares, que ficam localizadas nos bairros Alcântara, Centro e Trindade, ficarão fechadas até o dia 6 de janeiro. A medida foi tomada devido à pandemia da Covid-19, em decorrência do crescimento do número de infectados no município.

Os atendimentos e as denúncias terão continuidade através dos e-mails dos Conselhos Tutelares, que serão monitorados pelas equipes técnicas das respectivas unidades e também pelo telefone 98780-4852, que funciona no período de 24 horas. O órgão conta com uma equipe interdisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos que atuam na fiscalização, aperfeiçoamento e ampliação dos direitos dos jovens em risco e em situações de violência ou negligência. Os conselheiros acompanham essa parcela da população e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção poderá ser aplicada para cada caso.

Confira os e-mails de cada unidade:



Conselho Tutelar I - ct1sgrj@gmail.com



Conselho Tutelar II - ct2sgrj@gmail.com



Conselho Tutelar III - ct3sgrj@gmail.com