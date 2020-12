De 13 a 19 de janeiro de 2021, os alunos remanejados poderão fazer a matrícula em sua própria unidade de ensino municipal, das 9h às 14h Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A pré-matrícula na Rede Municipal de Ensino acontece até o próximo dia 30 pelo site da Prefeitura: servicos.pmsg.rj.gov.br/educacao/prematricula/. O resultado será publicado a partir do dia 12 de janeiro no mesmo endereço de inscrição.



De 13 a 19 de janeiro de 2021, os alunos remanejados poderão fazer a matrícula em sua própria unidade de ensino municipal, das 9h às 14h. Já os novos alunos contemplados com vagas poderão efetivar a matrícula no período de 20 a 27 de janeiro na escola selecionada durante a pré-matrícula. Vale ressaltar que o não comparecimento no período implicará na desistência e na disponibilização da vaga para a comunidade.

Para que a matrícula seja efetuada com sucesso, é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento do(a) aluno(a) ou outro documento que a substitua; 02 (dois) retratos 3x4cm; histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado; comprovante de residência com CEP; carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo; carteira de identidade (RG) e CPF do aluno, quando houver.



Publicidade

Para os alunos maiores de 18 anos, é necessário levar a carteira de Identidade (RG) e o certificado de reservista; carteira de Identidade (RG) e CPF do responsável; Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS) e N.I.S. com numeração do menor.