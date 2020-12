Prefeito José Luiz Nanci: 'O pagamento dos salários sempre foi prioridade em nosso governo' Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Os funcionários públicos municipais ativos e inativos receberão no dia 28 de dezembro o salário referente ao mesmo mês, em vez do mês seguinte. Com isso, o prefeito José Luiz Nanci encerra seu mandato e deixa o governo municipal em dia com o funcionalismo. No último dia 18, a Prefeitura pagou a segunda parcela do 13º salário.

“O pagamento dos salários sempre foi prioridade em nosso governo. Tínhamos um compromisso com os servidores públicos. São eles que fazem a administração andar e garantem um atendimento de qualidade à população”, garantiu Nanci, que assumiu a Prefeitura em 2016 com os servidores de salários atrasados.

Publicidade

“Além do salário de dezembro, o abono de Natal também não havia sido pago ao funcionalismo. Mas, para resolver este problema, primeiro tivemos que negociar com a Enel (antiga Ampla) para a luz ser restabelecida na Prefeitura. Também encontramos a cidade tomada pelo lixo e unidades de saúde desabastecidas. Foram dias intensos, mas conseguimos colocar tudo em ordem”, recorda-se.