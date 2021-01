Por Irma Lasmar

Publicado 07/01/2021 11:00

SÃO GONÇALO - Nos dias 8 e 9 de janeiro (sexta e sábado), o Pátio Alcântara vai promover seu tradicional Saldão de Verão, com ofertas especiais. Lojas de todos os segmentos vão oferecer descontos que podem chegar a 70%. Para os consumidores, a ação traz a oportunidade de adquirir produtos diversos a preços mais acessíveis.

Para ajudar na escolha a serem feitas pelos clientes, o shopping preparou uma seleção com dicas de ofertas que serão divulgadas nos perfis do Instagram ( instagram.com/patioalcantara ) e do Facebook ( facebook.com/patioalcantara ).