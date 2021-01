O chefe do Executivo gonçalense justificou a mudança devido ao maior espaço existente na maternidade municipal Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 15/01/2021 19:15 | Atualizado 15/01/2021 19:15

SÃO GONÇALO - Um dia após a vistoria no Hospital Municipal Dr. Luiz Palmier (HLP), o prefeito Capitão Nelson deu início hoje (15) ao planejamento para transferência do lactário da unidade para a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, por questão de maior espaço. Nesta sexta-feira, o prefeito visitou a maternidade para avaliar o melhor local para instalação do serviço, e determinou que a mudança seja realizada em curto espaço de tempo.

O prefeito também esteve pela manhã na Clínica da Família Dr. Zerbini, no bairro do Arsenal. Nela, o chefe do Executivo gonçalense verificou as instalações e identificou as demandas para melhorias. Atualmente, a Clínica da Família conta com sete equipes médicas para dar assistência à população. Além disso, será disponibilizada uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ficará sediada na clínica em plantão 24h e atenderá as necessidades da região.