A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, com apoio da Guarda Municipal, já iniciou o trabalho de ocupação preventiva das principais vias de acesso ao bairro Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 16/01/2021 16:40

SÃO GONÇALO - Com 2,1 mil lojas e 900 trabalhadores ambulantes - sendo apenas 388 deles legalizados - o centro comercial de Alcântara passou a receber ações de ordenamento urbano. A Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, com apoio da Guarda Municipal, iniciou o trabalho de ocupação preventiva das principais vias de acesso ao bairro, como as ruas Iolanda Saad Abuzaid, Jovelino de Oliveira Viana e Manoel João Gonçalves, além da área sob o viaduto de Alcântara.

A ação também visa coibir aglomerações e barracas nas principais entradas das lojas, deixando sempre livre o acesso dos pedestres, com o objetivo final de tornar o comércio do bairro mais atrativo para o público. As pessoas que trabalhavam de forma ilegal nesses locais estão sendo realocadas provisoriamente em outros pontos do bairro, como as ruas Sílvio Romero, Nestor Pinto Alves e a João Caetano. O plano foi apresentado pela Prefeitura aos comerciantes locais durante esta semana. A orientação e o remanejamento ordenado estão sendo realizados das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, com a presença diária de 10 fiscais de posturas e 13 técnicos de Controle Urbano, com apoio de pelo menos 10 guardas municipais.

Publicidade

“O Capitão Nelson determinou que nós ficássemos o tempo todo focados na área, não permitindo a desordem urbana. Ele organizou, através da Subsecretaria de Posturas e da Guarda Municipal, um planejamento integrado para gerar sintonia entre empresários e os interesses da sociedade, e também para organizar e adequar a área ao trânsito dos munícipes”, disse o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo.

A ação também prioriza o trabalhador que ainda não está legalizado, que segue com suas atividades de forma provisória até conseguir sua licença. "O processo de cadastro dos ambulantes já está sendo feito para que saiam da ilegalidade. Nosso objetivo é acomodá-los em um espaço previamente definido e com licença para trabalhar de forma correta”, detalhou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Randhal Juliano, garantindo que o trabalho é realizado de forma educativa. “O ordenamento beneficia a todos, pois os lojistas não terão mais o problema da aglomeração em frente às lojas, impedindo a entrada de clientes, e os ambulantes poderão continuar trabalhando de forma ordenada. O objetivo não é impedir ninguém de trabalhar”.

Publicidade

Outro ponto abordado foi a insegurança no trânsito decorrente da desordem urbana. O comandante da Guarda Municipal, Antonio Machado dos Santos, ressaltou que as ações já estão em execução para garantir a fluidez do tráfego. “Estamos atuando com mais guardas de trânsito e fazendo corredores viários em horários de grande movimento, pela manhã e no fim da tarde”, disse.

Os comerciantes demonstraram satisfação com as propostas apresentadas. “Achei a reunião positiva. Me traz esperança de um real ordenamento”, comentou Cris Viana, dona de um salão de beleza. Proprietário de uma drogaria, Rogério Souza comemorou. “Achei excelente. Estou esperançoso com a mudança. Vai beneficiar a população”, opinou. (FOTOS NA GALERIA AO FINAL DA MATÉRIA)



Para se legalizarem, os ambulantes devem procurar a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas (segundo piso do Partage Shopping, na Avenida Presidente Kennedy nº 425 loja 226, Centro) munidos de documento de identidade, CPF, comprovante de residência, planta com as dimensões da barraca, o local onde desejam atuar e também comunicar o tipo de atividade que pretendem exercer. A partir da planta com as dimensões, a subsecretaria vai avaliar em uma vistoria prévia se a barraca pode ser instalada no local desejado pelo ambulante e se está compatível com a legislação municipal. Caso não haja disponibilidade e o processo seja indeferido, outros locais alternativos são apresentados para que o ambulante possa atuar dentro da legalidade.



Publicidade