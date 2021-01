Capitão Nelson reclamou da demora na retirada de cinco postes da Enel que permanecem no meio da via, segundo ele solicitada no ano passado Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 19/01/2021 13:46

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson fiscalizou a finalização da obra de pavimentação na Estrada da Meia Noite e da Rua Carlos Lessa, no bairro Ipiíba, que recebe 960 metros de extensão de pavimentação, com previsão de entrega para o final de janeiro. “Essa obra vai melhorar a qualidade de vida da população que não vai mais precisar ficar pisando em lama após um dia de chuva. Queremos devolver a dignidade ao gonçalense e estamos trabalhando para isso”, afirmou o prefeito.

A obra contempla drenagem, pavimentação e calçada. “Como morador de São Gonçalo posso garantir que a finalização dessa obra é uma vitória para a cidade. É uma via importante que passará a ter condições para a passagem de veículos”, comemorou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

Serão beneficiadas mais de 400 famílias do entorno da localidade. “Aguardamos há anos por essa obra e enfim teremos o resultado final. O poder público nunca nos deu atenção. Com a rua pavimentada, vamos parar de sair de casa com plástico nos pés nos dias de chuva”, disse José Ribamar Costa, representante da Associação Habitacional de São Pedro da Aldeia de Alcântara.

Durante a visita ao local, Capitão Nelson reclamou da demora na retirada de cinco postes da Enel que permanecem no meio da via, segundo ele solicitada no ano passado, e garantiu que irá enviar outra notificação para a concessionária de energia elétrica.