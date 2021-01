O ano letivo começa no dia 8 de fevereiro Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 22/01/2021 08:00 | Atualizado 22/01/2021 13:10

SÃO GONÇALO - Os alunos contemplados com vagas nas unidades de ensino da rede pública municipal têm até o dia 27 deste mês para realizar a efetivação da matrícula na escola selecionada durante a pré-matrícula. Vale ressaltar que o não comparecimento no período implicará na desistência e na disponibilização da vaga para outros estudantes na fila de espera.

“É importante que todos fiquem atentos às datas divulgadas, para não perderem a oportunidade de garantir a vaga. Não se esqueçam de levar todos os documentos solicitados pela Secretaria Escolar”, alertou a secretária municipal de Educação, Lícia Damasceno.

Para que a matrícula seja efetuada com sucesso, é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento do aluno ou documento que a substitua; 2 retratos 3×4; histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado; comprovante de residência com CEP; carteira de vacinação com fator RH e grupo sanguíneo; carteira de identidade (RG) e CPF do aluno, quando houver.

Quem perdeu o período de pré-matrícula ainda pode garantir uma vaga para 2021. As vagas remanescentes nas unidades da rede pública municipal de educação estarão disponíveis a partir do dia 28 de janeiro. Nessa fase posterior, os candidatos que não foram contemplados, ou mesmo aqueles que não realizaram a pré-matrícula no site da Prefeitura, deverão verificar junto às unidades de ensino a disponibilidade de vagas remanescentes, deixadas por aqueles que foram aprovados e não efetivaram a matrícula. O ano letivo começa no dia 8 de fevereiro.