SÃO GONÇALO - A vereadora Priscilla Canedo (PT), de São Gonçalo, reuniu-se com Aline Pereira (PP) e Márcia Matos (PSL), vereadoras de Tanguá, para discutir a implantação de uma frente parlamentar feminina, a ser formada por legisladoras de municípios do Leste Fluminense, com o objetivo de pensarem e viabilizarem pautas relativas especificamente às mulheres da região. Priscila, única representante feminina na segunda cidade mais populosa do estado, conta que esta foi uma conversa inicial, que será ampliada com a participação e colaboração de outras colegas parlamentares.

"Trocamos ideias e experiências voltadas a fortalecer a participação das mulheres em todas as instâncias governamentais e fora delas também. Nos próximos meses, conversaremos com outras mulheres vereadoras da nossa região. Somos maioria na sociedade e temos muitas lutas pela frente. E para isso o diálogo é fundamental", afirmou a vereadora gonçalense.

Nascida carioca, Aline Pereira tem 38 anos, foi a mais votada da cidade no último pleito e é presidente da Câmara de Tanguá - eleita por unanimidade pelos 13 vereadores da casa. Ela cumpre seu segundo mandato. |Também natural da capital, Márcia Matos é corretora de imóveis, tem 41 anos e exerce seu primeiro mandato. Foi eleita pelos colegas de Câmara a primeira secretária da Casa.