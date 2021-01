Fabi Sabatini é influenciadora digital no Instagram e também colaboradora do Orgânicos In Box Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 22/01/2021 09:00 | Atualizado 22/01/2021 13:30

SÃO GONÇALO - O primeiro mês do ano é marcado por temperaturas elevadas, férias escolares, pagamentos de tributos e a criação de metas e promessas pelos brasileiros, muitas delas envolvendo o peso, os exercícios físicos, a saúde e a alimentação. No verão, o organismo não precisa gastar calorias para conservar a temperatura corporal, já que o clima favorece esse equilíbrio, assim a população se sente mais atraída por opções refrescantes, segundo especialistas. Muitas pessoas também escolhem janeiro para dar início a seus projetos de bem-estar e qualidade de vida.

Pensando nisso, a nutricionista Fabi Sabatini , influenciadora digital nesta área, selecionou cinco alimentos orgânicos que são tendência na estação mais quente do ano e devem estar presentes no seu dia a dia. O primeiro item da lista é a água de coco, uma das bebidas mais consumidas durante o verão, principalmente em cidades praianas. "Esse alimento é extremamente indicado por ser um isotônico natural, ou seja, conta em sua composição com a quantidade ideal de sódio e potássio, sendo a bebida certa para ser consumida após a prática de esportes e longos períodos de exposição ao sol. Além disso, seu consumo também reduz a pressão arterial, e consequentemente, os risco de doenças cardíacas e renais", descreve a profissional.

O segundo alimento saudável da lista de veraneio é a melancia. "Não há dúvidas que é um dos queridinhos do verão, principalmente por contar com 92% de água em sua composição, como também por ser rica em vitaminas e minerais, como vitamina A, C, magnésio, sódio e potássio. Outro destaque da fruta é ser rica em licopeno, um antioxidante importante principalmente na prevenção de doenças cardiovasculares", explica a nutricionista.

O terceiro é o abacaxi, também indicado por ser rico em água, que compõe 86% de sua composição, e por possuir diversas vitaminas e minerais, como A, C, B1 e magnésio, que aumentam a imunidade e eliminam as inflamações do corpo. Fabi destaca a presença da substância bromelina, que acelera a recuperação dos danos causados pelo esforço físico, sendo recomendada para quem pretende emagrecer, pois também é um alimento diurético, contribuindo para o bom funcionamento intestinal, reduzindo a compulsão alimentar, devido a seu bom teor de fibras.

"O primeiro legume da nossa lista não podia ser outro! O pepino é rico em água, minerais e antioxidantes, sendo uma ótima pedida para quem está na busca pelo emagrecimento", afirma a profissional. "Dentre as principais vantagens deste alimento, é possível listar a perda de peso, a prevenção do câncer, a melhoria do trânsito intestinal, o auxílio à circulação sanguínea e a regulação do açúcar no sangue. Outro ponto positivo é sua capacidade de refrescar e hidratar a pele, minimizando as irritações provocadas pelo sol. Basta colocá-lo na região afetada e aguardar alguns minutos".

A banana fecha a lista dos top 5 da alimentação saudável, leve e refrescante. "Esta fruta representa o nosso tropicalismo, por ser um dos alimentos mais consumidos no país devido à sua disponibilidade e valores nutricionais. Ela é rica em fibras, carboidratos, vitaminas, potássio e antioxidantes. Dentre os principais benefícios deste alimento, estão a redução de câimbras e dores musculares e a prevenção de doenças cardiovasculares", analisa a especialista.

