Recursos para pavimentação e drenagem da ordem de R$ 65 milhões já foram aprovados, sendo que R$ 15 milhões já estão disponíveis, aguardando a apresentação do projeto para a liberação do dinheiro Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/01/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar um levantamento nos programas e obras realizados pelas gestões anteriores com recursos federais, a fim de verificar pendências detectadas pelo Ministério da Saúde. A determinação é do prefeito Capitão Nelson, que esteve em reunião nos ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Regional, em Brasília. Ele foi acompanhado pelos secretários de Gestão Integrada e Projetos, Douglas Ruas, e de Saúde, André Vargas.

Ao Ministério da Saúde, Nelson solicitou verbas para a ampliação de leitos clínicos e cirúrgicos, além da ampliação e reforma do Hospital de Retaguarda Gonçalense, antigo Menino de Deus. Durante o encontro, o prefeito foi informado de que há pendências em convênios firmados por gestões anteriores para obras e projetos ligados à Atenção Básica, os quais impedem a apresentação e execução de novos projetos em parceria com o Ministério. As irregularidades precisam ser sanadas para a formalização de novos convênios.

Publicidade

O chefe do Executivo gonçalense se disse surpreso com a informação, já que, segundo ele, a equipe de transição de governo não teria sido informada sobre problemas dessa natureza. “A saúde é nossa prioridade, ainda mais por causa da pandemia, e é inadmissível que a gestão anterior tenha sido negligente com a prestação de contas dos recursos oriundos do governo federal”, disparou Nelson. A reunião no Ministério da Saúde foi intermediada pelo deputado federal Chiquinho Brazão.

O prefeito de São Gonçalo também esteve no gabinete do deputado federal Carlos Jordy para agradecer a emenda parlamentar, já aprovada, que garante R$ 5 milhões para aplicação imediata na rede de atenção básica do município. A liberação do recurso depende apenas da aprovação do Orçamento federal.

Publicidade

A agenda do Capitão Nelson em Brasília incluiu ainda uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional, onde o deputado federal Altineu Côrtes confirmou a aprovação de recursos para obras de pavimentação e drenagem em São Gonçalo, a partir de emenda parlamentar. Do total de R$ 65 milhões, R$ 15 milhões já se encontram na Caixa Econômica Federal, que aguarda a apresentação de projeto para liberação do dinheiro. A Prefeitura de São Gonçalo informou está concluindo o projeto para envio ao banco. Outros R$ 50 milhões, também para obras de pavimentação e drenagem, dependem da aprovação do Orçamento federal.

“Assumimos a Prefeitura de São Gonçalo há 30 dias e estamos trabalhando com afinco para que a cidade volte a prosperar. As agendas que cumprimos em Brasília foram extremamente importantes, para que possamos traçar um diagnóstico preciso em relação aos recursos do governo federal. Estamos trabalhando na elaboração de projetos, a fim de garantir melhores condições e mais qualidade de vida para nossa população”, concluiu Nelson.