Programada para semana que vem, o início da aplicação da segunda dose será nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo o intervalo de, pelo menos, 14 dias entre uma e outra aplicação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/01/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Disponível nas unidades de saúde de São Gonçalo desde o dia 20 de janeiro, as doses da vacina CoronaVac estão chegando ao fim. Já foram aplicadas 10.128 doses das 13.149 que a cidade recebeu do Ministério da Saúde. Ao todo, 9.424 trabalhadores da saúde, 637 funcionários e idosos de instituições de longa permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas com mais de 18 anos foram imunizados.

Todas as doses já foram entregues nas unidades de saúde, que seguem vacinando os trabalhadores da saúde e funcionários e idosos institucionalizados. Maiores de 18 anos e funcionários das residências terapêuticas já receberam a primeira dose, em um total de 67 pessoas.

A remessa da segunda dose da vacina CoronaVac está programada para a próxima semana. As doses serão aplicadas nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo o intervalo de, pelo menos, 14 dias entre a primeira e a segunda dose. Também deve começar nos próximos dias o plano de vacinação com o imunizante da Oxford/Astrazeneca, também já recebido pela Prefeitura gonçalense. O município segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), preconizando o público prioritário da primeira fase.