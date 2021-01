Por Irma Lasmar

Publicado 30/01/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Para entreter a criançada durante as férias, o Clubinho On-line do São Gonçalo Shopping está promovendo atividades recreativas em formato digital. Neste sábado, 30 de janeiro, às 16h, a atração será o espetáculo de Patrick O Mágico.

Para participar, basta acessar os links que serão disponibilizados nos perfis do São Gonçalo Shopping no Facebook ( facebook.com/SaoGoncaloShopping ) e no Instagram ( instagram.com/sgssaogoncaloshopping ).