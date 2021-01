Por Irma Lasmar

Publicado 29/01/2021 19:05

SÃO GONÇALO - Em decreto publicado nesta sexta-feira (29), o prefeito Capitão Nelson permitiu o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares do município a partir de 1º de fevereiro. A decisão foi tomada diante do baixo risco de contaminação por Covid-19 na cidade, que se encontra na fase Amarelo 1, e determina o cumprimento de uma série de medidas detalhadas em protocolo para a retomada. A prestação da atividade educacional foi considerada essencial no município.

Os estabelecimentos privados deverão seguir as normas de segurança estabelecidos em protocolo e regras determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As escolas poderão estabelecer o sistema de ensino híbrido, com aulas remotas e presenciais, atendendo às demandas dos responsáveis pelos alunos. Aquelas que retornarem com as atividades presenciais serão monitoradas e fiscalizadas pela Vigilância Sanitária do município.

Já as escolas da rede municipal de ensino recomeçam as aulas no dia 8 de fevereiro, inicialmente de maneira remota. O sistema híbrido será implantado a partir de 1º de março, após análise conjunta do secretariado, conselhos, sindicatos e novo parecer da Secretaria Municipal de Saúde. Neste período, as unidades públicas deverão seguir com as medidas de adaptação dos espaços físicos, capacitação dos educadores, dos manipuladores de alimentos e aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para que estejam prontos quando o retorno presencial for autorizado.

Por sua vez, as unidades de ensino da rede estadual que funcionam no município também estão autorizadas a retornar de forma presencial, a critério da Secretaria de Estado de Educação, com a mesma recomendação para seguir os protocolos de segurança.

"A Prefeitura poderá, a qualquer momento, determinar a suspensão parcial ou total das atividades presenciais das instituições de ensino caso seja constatado um agravamento da pandemia, com descontrole do contágio da Covid-19.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Entre as medidas preventivas elencadas no protocolo de segurança, estão:



- As escolas deverão passar por limpeza e sanitização permanentes, com oferta de produtos de higiene e limpeza (água, sabonete líquido e álcool em gel) em diversos locais, como salas de aula, corredores, banheiros, entrada e saída da escola e do refeitório;



- As unidades deverão desenvolver rotina de treinamento contínuo para as boas práticas de higiene pessoal, lavagem de mãos e o uso correto de máscara por toda a comunidade escolar, entendendo que existem faixas etárias de alunos com maior dificuldade de seguir tal procedimento;



- Serão exigidos aferição de temperatura corporal e acesso à escola somente com o uso de máscaras faciais;



- As escolas deverão ter uma rotina de limpeza dos espaços físicos e desinfecção dos materiais didáticos de uso coletivo de modo permanente, a cada mudança de turno;



- As salas de aulas deverão ter ventilação adequada, com distanciamento mínimo de dois metros para educação infantil; 1,5 metros para ensino fundamental e 1 metro para ensino médio;



- As instituições deverão organizar escalas para os horários de entrada, saída e recreio, evitando possíveis aglomerações, adotando ainda medidas de controle de entrada de pessoas externas.



O protocolo também prevê uma série de medidas de segurança relacionadas à alimentação dos alunos e transporte escolar. Os veículos deverão ter desinfecção periódica e higienização a cada troca de turno e o número de alunos transportado também deverá ser reduzido. Quanto aos profissionais da Educação, o retorno presencial está condicionado à testagem dos funcionários. Será elaborado plano de trabalho remoto para os professores e funcionários que se encontram no grupo de risco da Covid-19.