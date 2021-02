Os óbitos lançados a cada boletim são de datas retroativas, devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 02/02/2021 07:00

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou 13 mortes em decorrência do novo coronavírus nesta segunda-feira (1°), chegando a 1.252 no total.

Até o momento, São Gonçalo contabiliza 42.436 casos confirmados, sendo 40.946 curados. Há hoje 52 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde e outros 186 em quarentena domiciliar.

Os óbitos lançados a cada boletim são de datas retroativas, devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.