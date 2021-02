Com aulas sempre pela manhã, atualmente o programa é oferecido nos bairros Camarão, Patronato, Alcântara, Trindade, Boaçu e Raul Veiga; a intenção da pasta é que outros bairros sejam beneficiados Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 02/02/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pretende ampliar o número de participantes em programas e projetos espalhados pela cidade, garantindo também um maior acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais. Um dos destaques é o programa Ginástica na Praça. De acordo com a secretária da pasta, Simone de Carvalho Monteiro, o objetivo é ser referência em políticas públicas de Esporte e Lazer.

"Nosso objetivo é aumentar em 30%, a cada ano da gestão, o número de pessoas atendidas pelos projetos da Secretaria, além de ampliar em 15% a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Também pretendemos efetivar parcerias com iniciativa privada e com órgãos públicos, para implementação de novas ações e projetos de esporte e lazer e inserir o esporte de alto rendimento nos calendários esportivos", garantiu ela.

Há mais de 20 anos proporcionando saúde e bem-estar à população gonçalense de forma gratuita, o Programa Ginástica na Praça, dirigido pela Secretaria de Esporte e Lazer, tem conquistado cada vez mais adeptos. O programa é uma das principais ferramentas para desenvolver qualidade de vida em São Gonçalo. Com aulas sempre pela manhã, atualmente o programa é oferecido nos bairros Camarão, Patronato, Alcântara, Trindade, Boaçu e Raul Veiga. A intenção da pasta é que outros bairros recebam o Ginástica na Praça. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar do projeto.

Na Praça Leonor Corrêa, no bairro Trindade, o professor responsável pelo núcleo é João Paulo Barbosa, que acredita que as aulas proporcionam melhorias na saúde não somente física mas também mental de cada aluno e aluna.

“Recebo muitos relatos de alunos dizendo que, quando ficam alguns dias sem irem às aulas, sentem muita falta, pois durante os encontros exercitamos o corpo e a mente. Consigo ver na prática o meu papel na vida dessas pessoas quando recebo esse tipo de depoimento. Durante as aulas, procuro passar atividades que não cobrem tanto esforço físico dos alunos, pois cada um tem sua individualidade, mas somente o fato de estarem presentes é importante para a saúde de uma maneira geral. Manter esse projeto é primordial para o desenvolvimento físico e psicológico de qualquer cidadão”, contou ele.

Para a aposentada Elenilda Landin, de 63 anos, além das aulas proporcionarem saúde, elas também ajudam na socialização com outras pessoas. “É como se fosse uma terapia. Brincamos, conversamos, fazemos novas amizades. Além de ser importante manter uma atividade física durante a terceira idade, consigo manter minha mente sempre ocupada“, afirmou.

Os interessados em participar do Programa Ginástica na Praça devem procurar o professor ou professora responsável pelo núcleo mais próximo de casa, apresentar o documento de identidade e um comprovante de residência, preencher a ficha de inscrição e o questionário de PAR-Q (Prontidão para Atividade Física), que avalia a necessidade do beneficiário procurar uma orientação médica para dar início à prática da atividade física.

Locais do Programa Ginástica na Praça:



- Espaço Vida Ativa (Rua Jaime Figueiredo n° 2.299, Camarão) - segundas, quartas e sextas, das 7h às 8h



- Praça do Ex Combatente (Rua Francisco Portela s/nº, Patronato) - terças e quintas, das 7h às 8h



- Rua da Caminhada (Estrada dos Menezes n° 400, Alcântara) - terças e quintas, das 7h às 8h



- Praça da Trindade (Praça Leonor Corrêa, Trindade) - segundas, quartas e sextas, das 7h às 8h



- Praça do Boaçu (Av. Capitão Acácio, em frente ao nº 26, Boaçu) - segundas, quartas e sextas, das 7h às 8h



- Praça Chico Mendes (Rua Joaquim Laranjeiras n° 116, Raul Veiga) - terças e quintas, das 7h às 8h