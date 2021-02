Trabalho avalia itens de segurança e outros também necessários ao bom funcionamento do veículo, como pneus, extintores, elevador para cadeirantes, campainha e luzes, além das condições de conservação Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 02/02/2021 11:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Transportes deu continuidade às vistorias em ônibus que circulam pela cidade, visando à maior segurança de passageiros e rodoviários. As fiscalizações foram realizadas na Viação Estrela e na Expresso Tanguá. O trabalho nas empresas, que já tinha sido iniciado nos dias 16 e 17, seguiu no sábado (23) e no domingo (24). Ao todo, 69 veículos foram vistoriados e receberam o selo de vistoria.

O trabalho avalia itens de segurança e outros também necessários ao bom funcionamento do veículo, como pneus, extintores, elevador para cadeirantes, campainha e luzes, além das condições de conservação. A inspeção é realizada anualmente em todas as frotas das linhas municipais, em geral, sendo concluídas até o final de dezembro de cada ano. Porém, por conta da pandemia do coronavírus, as vistorias de 2020 só puderam ser executadas no início deste ano.

Publicidade

Na Expresso Tanguá, localizada no bairro Itaúna, 32 de 48 coletivos receberam o selo de vistoria. Ainda faltam 16 veículos remanescentes. Já na Viação Estrela, situada no bairro Porto da Pedra, 37 de 47 ônibus foram vistoriados e selados. A equipe de fiscalização exigiu a troca de pneus em três carros, que serão novamente vistoriados no próximo fim de semana. Faltam dez veículos a serem vistoriados e selados.