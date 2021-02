São Gonçalo

São Gonçalo começa nesta terça (02) vacinação de novo grupo da Saúde

As vacinas estarão disponíveis na Clínica Gonçalense do Mutondo, Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, e nos polos sanitários Dr. Augusto Sena, no Rio do Ouro, Hélio Cruz, em Alcântara, e Washington Luiz, no Zé Garoto, para atender esse público específico

Publicado 02/02/2021 08:00 | Atualizado há 1 dia