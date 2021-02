O gonçalense Claudionei Abreu, de 18 anos, é estudante de Letras na UFRJ e Membro da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Rio de Janeiro (SDUFRJ) Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/02/2021 10:00

SÃO GONÇALO - O gonçalense Claudionei Abreu, de 18 anos, estudante de Letras na UFRJ, foi vice-campeão da categoria iniciante da primeira edição em português do 1º Campeonato Latino-americano de Debates, organizado por estudantes de universidades do Brasil, México, Colômbia, Equador, Chile e Venezuela. Considerado um esporte intelectual, é um movimento crescente que promove a argumentação, o raciocínio lógico, a oratória e uma grande integração entre universitários de todas as regiões do Brasil. Apesar de ainda serem pouco conhecidos fora do ambiente acadêmico, os debates competitivos têm ganhado cada vez mais espaço dentro das universidades brasileiras e internacionais.

O jovem, que é membro da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Rio de Janeiro (SDUFRJ) desde junho de 2020, afirma que integrar o projeto foi uma das melhores escolhas que fez assim que ingressou na universidade. "Por conta da pandemia, houve uma indefinição sobre o início das aulas, ainda mais por conta de eu ser calouro. Nesse período, o primeiro projeto que eu participei dentro da universidade foi a sociedade de debates. Foi a melhor escolha que eu fiz! Isso me ajudou muito a ter conversas mais produtivas, perceber falácias lógicas e argumentos infundados, a entender como posso argumentar melhor e também a estruturar melhor os discursos que eu faço", afirma Claudionei.

O gonçalense também possui outros títulos, como Campeão do I Campeonato de Iniciantes da SDUFRJ e vice-campeão iniciante do III GV Debate, organizado pela Sociedade de Debates da Fundação Getúlio Vargas; do I Campeonato de Duplas Mistas, organizado pela Sociedade de Debates Potiguar, da UFRN; do III Open Natal, organizado pela União de Debates Competitivos do Rio Grande do Norte e também do Campeonato Interuniversitário da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará (UFC). Além disso, foi semifinalista do I Campeonato Digital da Universidade Coimbra, de Portugal, e também possui títulos de melhor debatedor iniciante nos campeonatos.

O destaque deste final de semana é mais um para a sociedade de debates da UFRJ, a primeira a ser fundada no Rio de Janeiro. A SDUFRJ é também vencedora do prêmio de Melhor Sociedade de Debates do Brasil, conferido pelo Instituto Brasileiro de Debates (IBD) em 2019, além de possuir outros 80 títulos em várias categorias existentes nos campeonatos de debates. Atualmente, a Sociedade de Debates da UFRJ é considerada uma das maiores sociedades de debates do Brasil, possuindo também títulos internacionais.

