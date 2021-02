Banda Clube Big Beatles lança seu 4º disco Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 19:03 | Atualizado 05/02/2021 19:20

O quarto disco da banda capixaba Clube Big Beatles está pronto e estará disponível em todas as plataformas de streaming a partir do próximo dia 12/02. O projeto Clube Big Beatles & Seus Sócios tem participações de nomes consagrados do meio musical, como Edgard Scandurra (Ira!), Bruno Gouveia (Biquini Cavadão), Andreas Kisser (Sepultura), Dado Villa-Lobos (Legião Urbana), Armandinho Macêdo (A Cor do Som), Ivan Lins, Evandro Mesquita (Blitz), João Barone (Paralamas do Sucesso), Flávio Venturini, Zé Renato (Boca Livre), Leo Gandelman e Jerry Adriani, em sua última gravação. Todas as músicas, clássicos dos Beatles, foram registradas em estúdio, exceto as três faixas bônus que fecham o disco.Estas, gravadas ao vivo em apresentações em Vitória (ES), trazem Tony Sheridan, o responsável por lançar os Beatles no mundo do disco, Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, e a Banda da Polícia Militar do Espírito Santo, e serão lançadas numa segunda fase.

CLUBE BIG BEATLES & SEUS SÓCIOS

Publicidade

O projeto demorou quase dez anos para ser considerado pronto pelo produtor Edu Henning, que é um dos integrantes da banda capixaba. O novo disco do Clube Big Beatles, que reúne consagrados cantores e instrumentistas brasileiros, além de convidados ligados diretamente à

história dos Beatles, acaba refletindo os caminhos musicais dessa banda do Espírito Santo. Então, de maneira orgânica e confortável, cada convidado do projeto trouxe a sua influência e personalidade para dentro do universo dos Beatles. Algo que torna Clube Big Beatles & Seus

Sócios um trabalho único, muito mais representativo do que apenas um disco de uma banda brasileira regravando canções consagradas.

AS FAIXAS DO NOVO DISCO



Publicidade

Gravadas em estúdio

Clube Big Beatles – Lady Madonna

Andreas Kisser – Get Back

Jerry Adriani – I Feel Fine

Ivan Lins – Eleanor Rigby

Edgard Scandurra – Whille My Guitar Gently Weeps

Bruno Gouveia – When I’m 64

Dado Villa-Lobos – Ticket To Ride

Armandinho Macêdo –Something

Evandro Mesquita – Drive My Car

João Barone – Money

Flávio Venturini– The Long And Winding Road

Zé Renato – Nowhere Man

Leo Gandelman – Come Together



Bônus - gravadas ao vivo

Tony Sheridan – Yesterday

Pete Best – My Bonnie

Banda da Polícia Militar – She Loves You



A BANDA, FESTIVAL DOS BEATLES E HALL DA FAMA

Publicidade

É de Vitória (ES) e tem 30 anos de atividade dedicados à obra dos Beatles, fazendo um forte e significativo trabalho que é reconhecido no Brasil e no exterior. Há 26 anos consecutivos, o grupo se apresenta no International BeatleWeek, o Festival dos Beatles de Liverpool, onde estão no Hall da Fama do evento desde 2008. Os capixabas são um dos grupos que representam o Brasil no mais importante evento mundial em torno dos Beatles, e além disso, nenhuma outra banda de fora da Inglaterra já participou tantas vezes do Festival. Clube Big Beatles não pode ser chamada apenas de uma banda cover dos Beatles: eles apresentam as músicas com arranjos e interpretações com personalidade, sem preocupação e nem interesse de reproduzir os clássicos dos Beatles da forma em que foram originalmente gravados.

PAUL McCARTNEY FEZ QUESTÃO DE CONHECER O CLUBE BIG BEATLES

Publicidade

Quando Paul McCartney esteve no Espírito Santo, soube do trabalho realizado pelo Clube Big Beatles. Então, para surpresa dos brasileiros, fez questão de conhecer os membros da banda capixaba. Foram 25 minutos de conversa. Resultado: lembranças incríveis e uma foto histórica

da banda Clube Big Beatles ao lado de Paul McCartney.

GRAVAÇÃO EM ABBEY ROAD



Publicidade

O Clube Big Beatles já teve a honra e o prazer de gravar CD no lendário Estúdio 2 de Abbey Road, Londres, no exato estúdio onde os Beatles eternizaram a maioria de suas músicas. Esse foi um convite da organização do International BeatleWeek, o Festival dos Beatles de Liverpool.

SHOWS NO THE CAVERN CLUB, EM LIVERPOOL



Publicidade

O Clube Big Beatles já fez cerca de 300 shows na Inglaterra, sendo que exatamente 65 aconteceram no The Cavern Club, um night club que é conhecido como o lugar que projetou os Beatles para o mundo.Também já se apresentaram na Bélgica e nos Estados Unidos, onde fizeram uma temporada na Broadway, Nova York.

CD+DVD GRAVADOS AO VIVO NO CAVERN CLUB



Publicidade

A banda Clube Big Beatles gravou CD e DVD ao vivo no lendário Cavern Club, em Liverpool. Isso aconteceu quando o mais famoso night club do mundo comemorava exatos 50 anos. O DVD, além de uma hora de show, traz extras com os depoimentos de Pelé e Emerson Fittipaldi, um

city tour por Liverpool com Jerry Adriani, um desenho animado do Clube Big Beatles, um passeio inédito pelo Beatle Story, o museu dos Beatles, e um depoimento sobre o Clube Big Beatles concebido por Bill Heckle, presidente do Festival dos Beatles e dono do Cavern Club.

PETE BEST, PRIMEIRO BATERISTA DOS BEATLES, NO BRASIL POR CAUSA DO CLUBE BIG BEATLES



Publicidade

Por duas vezes, Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles esteve em Vitória (ES) exclusivamente para se apresentar com o Clube Big Beatles.



TONY SHERIDAN, O ARTISTA RESPONSÁVEL PELA PRIMEIRA GRAVAÇÃO DOS BEATLES, ESTEVE NO BRASIL POR CAUSA DO CLUBE BIG BEATLES



O falecido Tony Sheridan, ícone da história do rock, foi o responsável pela primeira gravação dos Beatles. Juntos, gravaram o clássico “My Bonnie”. Sheridan é historicamente reconhecido como responsável pela introdução dos Beatles na indústria fonográfica, e esteve no Brasil

exclusivamente para apresentações ao lado do Clube Big Beatles.

Publicidade

CLUBE BIG BEATLES NOS ESTADOS UNIDOS



Em fevereiro de 2014, os Estados Unidos comemoram 50 anos da Invasão Britânica (meio século do primeiro show dos Beatles em solo americano). Na ocasião, a banda Clube Big Beatles foi convidada para fazer uma série de apresentações na Broadway, Nova York, em evento organizado para comemorar a data. Foi a única banda da América do Sul a participar dos eventos comemorativos aos 50 anos do primeiro show dos Beatles no país. Em maio de 2017, o Clube Big Beatles voltou aos EUA para mais uma série de shows, dessa vez, no evento Abbey Road On The River, que acontece na cidade de Louisville, Kentucky.

Publicidade

CALENDÁRIO DA CIDADE DE LIVERPOOL COM FOTO DO CLUBE BIG BEATLES



Em 2004, uma foto do Clube Big Beatles estampou o calendário oficial da cidade de Liverpool. Esse calendário é produzido anualmente pela prefeitura de Liverpool. O Clube Big Beatles foi o mês de julho de 2014. Até então, nenhuma banda estrangeira tinha recebido destaque no

calendário.

Publicidade

ÁLBUM DE FIGURINHAS TROCADO POR FITA HISTÓRICA DE 3 MILHÕES DE DÓLARES



Edu Henning revela uma história curiosa em relação a uma valiosa fita: “Paul McCartney deu uma entrevista para um site, no começo da internet. Nessa matéria, rolava a seguinte história: alguém perguntou para ele sobre uma fita. Porque o que aconteceu com o Beatles: eles

terminaram, e a década seguinte, foi a década “volte, volte, volte!”, mas eles não estavam juntos. Nos Anos 70 você tem poucos registros deles juntos publicamente. E aí, em 74, eles fizeram um encontro em Los Angeles, que era o Stevie Wonder, Paul McCartney, John Lennon, Harry Nilsson, um amigo deles, e Klaus Voormann, um baixista. Isso foi gravado e essa fita foi perdida. Ele dá entrevista e diz que gostaria de receber essa fita. E aí saiu uma matéria no The Sun, Washington Post, todo mundo, sobre a fita perdida dos Beatles. E fizeram um levantamento que essa fita valia $ 3 milhões de dólares. E essa matéria foi reproduzida no Brasil pela Folha de São Paulo ou Estado de São Paulo, e eu, lendo jornal em casa, estiquei o braço e peguei a fita. Eu tinha a fita em casa! E eu não tinha a mínima noção de que aquela fita era perdida, valiosa, maravilhosa e que valia $ 3 milhões. Eu consegui a fita pois troquei por um álbum de figurinhas em Liverpool”.

Publicidade

PRESTÍGIO: LUGAR DE HONRA NO CAVERN CLUB FAZ EDU NÃO PAGAR POR EXCESSO DE BAGAGEM



Edu Henning explica melhor sobre o prestígio da banda no Cavern Club: “Pra você ter uma ideia, eu faço percussão, gaita e segunda voz. Tenho um case de um metro e meio, dois metros quase, por 60 de largura, que fica no depósito do Cavern Club. Já está lá! Eu pego o avião, me dão a chave, eu tiro, limpo, toco, faço show, fecho, entrego de volta e guardam. Quantos músicos no mundo têm essa possibilidade? Eu não gasto dinheiro com carga”.

Publicidade

REDES SOCIAIS DO CLUBE BIG BEATLES