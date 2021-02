As novas vagas serão distribuídas por três dos quatro cemitérios públicos da cidade: 184 no Pacheco, 120 em Ipiíba e 200 no São Miguel Divulgação

SÃO GONÇALO - Como parte do plano anunciado para os primeiros 100 dias de governo, a Prefeitura pretende abrir mais de 500 novas vagas em três dos quatro cemitérios municipais, sendo 184 no Pacheco, 120 em Ipiíba e 200 no São Miguel. Com essa frente de trabalho, a nova gestão vai criar 66% mais vagas que nos últimos quatro anos, quando foram criadas apenas 300.

Até o final de fevereiro, 214 novos espaços serão construídos. O Cemitério de São Miguel terá, até o fim do mês, 100 novas gavetas. Já o do Pacheco será contemplado com 54 novos espaços. Em Ipiíba, as obras vão disponibilizar 60 novas gavetas em fevereiro. Já no Cemitério de São Gonçalo, equipes da Prefeitura estudam a melhor forma de ampliar o número de vagas na unidade.

Segundo informações da Prefeitura, com as novas frentes, somadas às vagas diárias abertas por exumação, não haverá mais filas para enterros. Os coordenadores da Funerária Municipal de São Gonçalo, Nelsimar Rocha de Moraes e André Almeida, explicaram que os sepultamentos estão sendo marcados dentro dos trâmites normais, ocorrendo, em sua maioria, no dia seguinte.



Nos primeiros dias de governo, o prefeito Capitão Nelson vistoriou os cemitérios e ordenou serviços de limpeza e podas de árvores nas unidades do Pacheco e Ipiíba, além da abertura de novas gavetas.

Os cemitérios de São Gonçalo também deverão receber um reforço na vigilância, para evitar depredações e vandalismos. As instalações já começaram e, até o final dos mês, cada uma das quatro unidades municipais irá contar com quatro câmeras de segurança. Além das unidades, a sede da Administração Funerária também será contemplada com quatro equipamentos. O monitoramento será realizado pelos próprios vigias das unidades. Além disso, a direção da Administração Funerária terá acesso, em tempo real, às imagens dos quatro cemitérios via celular.