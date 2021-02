Por Irma Lasmar

Publicado 19/02/2021 19:15

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde retirou, nesta sexta-feira (19), 11.980 doses da vacina CoronaVac da Coordenadoria Geral de Armazenamento (CGA), no Barreto, em Niterói, para aplicar a segunda dose em trabalhadores da saúde e idosos com mais de 81 anos e para começar a imunizar acamados ou idosos com dificuldade de locomoção a partir de 81 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF), que agendará a aplicação em domicílio. Só receberá a segunda dose quem tiver o comprovante da primeira dose de CoronaVac da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo. Os gonçalenses devem observar a data da primeira dose e procurar as unidades de saúde após 21 dias.



A segunda dose deve ser aplicada entre 21 e 28 dias após a primeira dose para não perder a eficácia. Além de confirmar a data da vacinação, deve-se observar a vacina tomada. Só deverão se dirigir às unidades de saúde aqueles que tomaram a primeira dose de CoronaVac. Os que foram vacinados com Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina e serem chamados. As unidades de saúde que terão os imunizantes disponíveis também serão divulgadas na próxima semana.

São Gonçalo segue imunizando com a segunda dose os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais e postos da linha de frente da Covid-19, em seus locais de trabalho, e idosos em instituição de longa permanência (Ilpis) e residências terapêuticas. Já receberam a segunda dose 5.682 pessoas. Ao todo, a cidade já vacinou 33.679 pessoas com a primeira dose, sendo 21.855 trabalhadores da saúde, 10.240 idosos com mais de 81 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 67 pessoas de residências terapêuticas e 143 acamados que são atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). A população pode acompanhar a programação pelo site www.saogonçalo.rj.gov.br e as redes sociais da Prefeitura, que irão informar quando a vacinação será retomada e quem terá prioridade.