SÃO GONÇALO - Depois de uma semana com desempenho equivalente a um dia, o Hemonúcleo de São Gonçalo faz um apelo para a população: a média atual de 10 doações por dia precisa subir para 20. O local, que atende às cinco unidades de saúde do município vinculadas ao SUS, na manhã desta segunda-feira (22) contava apenas com apenas 19 bolsas de sangue, quando seria necessário um estoque de 85 bolsas para manter o pleno funcionamento, de acordo com o diretor do Hemonúcleo, Dr. João Carlos Leão Pereira.

"Estamos preparados e seguimos todos os protocolos de segurança sanitária para atender a população da melhor forma possível durante a pandemia. Convoco a população a ajudar. Doar é um ato de amor", disse o diretor. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona na Praça Estephânia de Carvalho s/n, ao lado do Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

Para doar é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 18 e 60 anos, não ter nenhuma doença transmitida pelo sangue, nem qualquer processo inflamatório, não ter feito piercing e tatuagem há menos de um ano. Menores de idade, entre 16 e 18 anos incompletos, podem doar somente com a autorização dos pais ou responsáveis. Pessoas que já tiveram Covid podem doar, uma vez que não há confirmação de contaminação por transfusão de sangue. Contudo, no protocolo adotado, a pessoa precisa esperar 30 dias para doar, respeitando a janela necessária para evitar o contágio tradicional no ambiente da unidade.

Uma das doadoras desta semana foi Ana Maria Nascimento, de 60 anos, moradora do Porto Velho, que destacou a importância deste ato ao próximo. "Sempre fui doadora, doando pelo menos uma vez por ano. Quando você doa seu sangue, você está doando vida. Faço isso como um ato de amor", exclamou.