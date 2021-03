Por O Dia

Publicado 03/03/2021 11:50

SÃO GONÇALO continua, nesta quarta-feira (3), vacinando com a primeira dose da vacina contra o coronavírus os idosos com mais de 80 anos e profissionais de saúde com mais de 60 que trabalham em hospitais locais ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outros municípios. São oito pontos de vacinação, três deles com drive thru, que funcionam de segunda a sábado, das 8h às 17h.



Idosos acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 80 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em suas residências. O agendamento está sendo feito pelos agentes de saúde pessoalmente, assim como os atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). Parentes e responsáveis por acamados com mais de 80 anos que não são atendidos pelo SAD e pela ESF podem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber a vacina em casa.



Podem se vacinar com a primeira dose idosos a partir de 80 anos e os seguintes profissionais de saúde com mais de 60 anos, que trabalham em hospitais da cidade ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outras cidades: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal. Os idosos com mais de 90 anos têm prioridade nas filas.



Segunda dose – A cidade também imuniza, com a segunda dose de CoronaVac, idosos e funcionários da saúde que completaram 21 dias de vacinados. A pessoa não precisa ir ao posto exatamente no dia que completa 21 dias de vacinado. O intervalo entre a primeira e segunda dose pode ser de até 28 dias. Todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina CoronaVac aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem comprovante de outra cidade não serão imunizados.



Podem, preferencialmente, tomar a segunda dose da vacina nesta quarta-feira (03) aqueles que receberam a vacina até o dia 5 de fevereiro. Os que tomaram a primeira dose no dia 11 de fevereiro só devem se dirigir aos pontos de vacinação a partir da próxima quinta-feira (04). Os que foram vacinados com o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, e ainda não está disponível.



Também recebem a segunda dose, em seus locais de trabalho e residências, os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais e postos da linha de frente da covid-19 e idosos em instituição de longa permanência (Ilpis) e residências terapêuticas.



Desde o início da campanha de vacinação contra covid-19, o município de São Gonçalo vem cumprindo o que determina o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, tanto na utilização e reserva das vacinas quanto no atendimento aos grupos prioritários. A população pode acompanhar o site www.saogonçalo.rj.gov.br e as redes sociais da Prefeitura, que informam sobre a vacinação e quem tem prioridade.





Locais de vacinação, de segunda a sábado, das 8h às 17h



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto



– Ginásio do Clube Mauá, Centro



– Umpa Nova Cidade



– Clínica Gonçalense do Mutondo



– Polo Sanitário Dr .Hélio Cruz, Alcântara



– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal



– Polo Sanitário Rio do Ouro





Pontos com drive thru



– Campo do Clube Mauá, Centro



– Centro de Tradições Nordestinas, Neves (somente drive thru)



– Umpa Nova Cidade







Dias de vacinação para grupos de segunda dose



– Quem tomou a primeira dose em: 05/02, pode tomar a segunda dose nesta quarta-feira (03)



– Quem tomou a primeira dose em: 11/02, pode tomar a segunda dose de quinta (04) a sábado (06)



– Quem tomou a primeira dose em: 12/02, pode tomar a segunda dose de sexta (05) a terça-feira (09)







Público-alvo e documentação solicitada para primeira dose



– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade.

Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.



– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios.



Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.



– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo.

Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.



– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário)



Documentos solicitados: identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.





Balanço



Ao todo, a cidade vacinou com a primeira dose 38.930 pessoas, sendo 22.197 trabalhadores da saúde, 14.516 idosos com mais de 80 anos, 1.617 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas e 495 acamados. Até as 16h desta terça-feira (2), 11.949 tinham sido imunizadas com a segunda dose.