A partir das 21h não será permitida a entrada de clientes nos estabelecimentos, que só poderão fazer pedidos até 21h30 Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/03/2021 20:04 | Atualizado 12/03/2021 20:13

SÃO GONÇALO - A Prefeitura prorrogou até 31 de março as medidas restritivas para evitar o avanço do coronavírus na cidade. Bares, restaurantes e similares poderão funcionar até as 22h, enquanto boates, casas de shows e de eventos deverão permanecer fechadas. As alterações ao Decreto nº 088/21 serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico.

A decisão de estender o prazo das medidas restritivas foi tomada para evitar aglomerações e conter o aumento de casos de Covid-19. Bares e restaurantes cumprirão novas regras além das que já estão em vigor, como distanciamento entre mesas, 2/3 da capacidade de pessoas e uso de álcool em gel: a partir das 21h não será permitida a entrada de clientes, que só poderão fazer pedidos até 21h30. Às 22h, todos os clientes deverão sair dos estabelecimentos para o fechamento das portas.

O prefeito Capitão Nelson explica que a alteração no horário visou a atender os comerciantes, que se comprometeram em seguir as novas regras.

“Não podemos penalizar o empresário que investe na cidade e segue as determinações da fiscalização. Seguiremos com as restrições e orientações para evitarmos a propagação da doença. Peço a todos que se conscientizem e respeitem as regras de distanciamento”, reforçou ele.

As ações integradas para fiscalizar o cumprimento do decreto serão mantidas. Uma força-tarefa com agentes das secretarias municipais de Ordem Pública - através da Subsecretaria de Posturas e da Guarda Municipal - e de Saúde e Defesa Civil, através da Vigilância Sanitária, percorre o município diariamente para orientar e fiscalizar o funcionamento do comércio.