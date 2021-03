Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade confirmou mais nove mortes em decorrência do novo coronavírus no sábado (13), chegando a 1.490 no total. Do início da pandemia até agora, já são 60.173 casos confirmados, sendo 57.100 deles curados.

No momento, 90 doentes de Covid-19 estão hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 1.583 se recuperam em quarentena domiciliar. Há hoje 31 óbitos com causa mortis em investigação.

As mortes lançadas a cada boletim são de datas retroativas, mas contabilizadas somente ao final da conclusão do processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Óbitos de sábado por gênero, idade e local de origem:

Feminino, 86 anos, Mutuá



Masculino, 66 anos, Gradim



Feminino, 85 anos, Camarão



Feminino, 87 anos, Laranjal



Feminino, 79 anos, Nova Cidade



Feminino, 79 anos, Porto Novo



Feminino, 80 anos, Porto Velho



Masculino, 62 anos, Porto da Pedra



Masculino, 73 anos, Rio do Ouro