O presidente da Associação Comercial do Alcântara, Fabiano Rodrigues, aprovou as ações no bairro, que sempre teve sua imagem ligada à desordem Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 16/03/2021 18:12

SÃO GONÇALO - Fiscais da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, com o apoio da Guarda Municipal, realizaram mais uma ação de ordenamento urbano no bairro do Alcântara. Desta vez, as vias com ocupação preventiva foram as ruas Iolanda Saad Abuzaid, Jovelino de Oliveira Viana, Manoel João Gonçalves e a Estrada Raul Veiga, além da área sob o viaduto. As pessoas que trabalhavam nesses locais de forma ilegal estão sendo realocadas, provisoriamente, para outros pontos do bairro, como as ruas Sílvio Romero, Nestor Pinto Alves e João Caetano.

A ação foi educativa: os feirantes flagrados utilizando o passeio público para guardar mercadorias e descartar caixotes foram orientados a se organizarem para não aglomerar nem obstruir as calçadas.

Publicidade

"Daremos ao Alcântara uma 'cara nova', por meio de um trabalho preventivo, evitando que trabalhadores irregulares tomem conta do espaço público e gerem desordem no bairro. Aproveitamos a oportunidade para orientar a população sobre o decreto e pedir que evitem aglomerações nas ruas", enfatizou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Randhal Juliano.

O presidente da Associação Comercial do Alcântara, Fabiano Rodrigues, aprovou as ações no bairro, que sempre teve sua imagem ligada à desordem. "Esse trabalho ajuda não só a organizar o espaço como evita a disseminação do novo coronavírus. Hoje, vemos um prefeito que realmente quer organizar a cidade, dentro da legalidade, e temos muita esperança que as coisas venham a melhorar", comentou.