Por Irma Lasmar

Publicado 18/03/2021 19:45

SÃO GONÇALO - O secretário municipal de Saúde, André Carvalho Vargas, participou de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira (18), que definiu as primeiras iniciativas do plano de ações de enfrentamento à tuberculose, articulado pelo Legislativo. A iniciativa se deve ao fato de o estado do Rio concentrar cerca de 30% dos casos de tuberculose no país, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. São Gonçalo está entre as 15 cidades fluminenses com as maiores taxas de mortes pela doença: 620 casos nos últimos cinco anos, sendo cerca de 70% deles pulmonar. O percentual de cura dos casos novos no ano de 2019 foi de apenas 65%, com 22,8% de abandono e 2,7% de óbito.

“Participar deste plano de ações vai ser essencial para a melhoria da qualidade de atendimento e das estruturas de serviços da cidade. Com os recursos poderemos dar uma atenção mais cuidadosa aos pacientes e consequentemente aumentar a adesão no tratamento”, afirmou o secretário de Saúde gonçalense. Além de Vargas, estiveram presentes na reunião o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano; os deputados estaduais Waldeck Carneiro, Martha Rocha, Renata Souza e Gilberto Palmares; e os secretários de saúde da Baixada Fluminense e das cidades do Rio, Niterói, Itaboraí e Campos.

De acordo com o presidente da Alerj, em cinco anos serão investidos mais de R$ 250 milhões em ações que possam ser feitas para erradicar a doença no Rio. Neste primeiro momento, os municípios receberão cerca de R$ 106 milhões para investir no combate à doença. O detalhamento dos recursos destinados a cada um, incluindo São Gonçalo, serão definidos em futuras reuniões.

“A Alerj está disposta a investir em recursos para que o Rio de Janeiro perca esse título vergonhoso de ser o estado com maior índice da doença no país. Nosso objetivo é fazer um projeto de médio a longo prazo para tratarmos cada vez mais pessoas. Queremos que cada município reúna suas principais carências para que possamos destinar os recursos”, declarou Ceciliano.

Todas as pessoas que estiverem com tosse persistente há mais de três semanas devem procurar qualquer unidade de saúde, onde será encaminhado para a realização de exame de escarro. Em caso positivo, o tratamento começa imediatamente e dura no mínimo seis meses. Em São Gonçalo, quatro locais são referência no atendimento imediato da tuberculose: polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto, Hélio Cruz, em Alcântara, e Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, e na Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal. As quatro unidades atendem adultos. Crianças são atendidas somente no Hélio Cruz e no Washington Luiz.