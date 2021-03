Os coordenadores do evento garantem que as atividades serão realizadas de acordo com todos os protocolos de segurança sanitária Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 18/03/2021 20:34

SÃO GONÇALO - Nesta sexta-feira, 19 de março, o São Gonçalo Shopping e o Espaço do Artesão vão celebrar o Dia do Artesão com uma programação especial. Além de feira com exposição e venda de produtos na loja coletiva, localizada no piso L2, haverá aulas com diferentes técnicas artesanais ao longo do dia.

Às 10h30, a oficina será de filtro dos sonhos. Já às 14h, os interessados vão aprender crochê nos níveis iniciante e intermediário. Às 16h30, o workshop será de bordado. Para participar, é cobrada uma taxa de R$ 20 por curso. O aluno leva para casa a peça que produzir durante a aula. As inscrições são limitadas à capacidade do local.

Os coordenadores do evento garantem que as atividades serão realizadas de acordo com todos os protocolos de segurança sanitária e orientações dos órgãos competentes em relação às medidas preventivas obrigatórias contra a disseminação do novo coronavírus, como o uso de máscaras, o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os frequentadores e a disponibilização de álcool em gel.

O shopping fica na Av. São Gonçalo 100, bairro Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha km 8,5). Para mais informações, o telefone é 3514-3850.