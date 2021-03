Por Irma Lasmar

Publicado 20/03/2021 17:28

SÃO GONÇALO - A cidade registra mais uma semana de índices que identificam a elevação da contaminação por coronavírus: foram 12 pontos, dois a mais em relação à semana anterior. Foram quatro pontos de ocupação de leitos de UTI adulto por Covid-19, quatro na variação de óbitos pela doença e outros quatro na variação de pacientes internados. O aumento de dois pontos desta semana se deu na ocupação de leitos de UTI adulta. Apesar das mudanças, a cidade continua na fase Amarelo 2, que tem médio risco de contaminação.

Na semana 10/2021, os indicadores apontaram 74% de ocupação de leitos de UTI adulta, obtendo quatro pontos, quando na semana anterior eram 64% (2 pontos); 48% de ocupação de leitos de enfermaria, frente 31% (0 ponto) na semana anterior; 1,11% no aumento dos óbitos pelo coronavírus (4 pontos), sendo que na semana anterior foi de 1,64% (4 pontos); 1,29% de variação de pacientes internados (4 pontos), tendo sido 1,31 (4 pontos) na semana anterior; e 2% dos casos notificados na última semana - mesmo percentual da semana anterior.



Para ter a fase de risco determinada, são avaliados cinco indicadores: capacidade de leitos de UTI, capacidade de leitos de enfermaria, variação de óbitos por Covid-19, variação de novos casos e variação de pacientes internados. Dependendo dos números do sistema municipal de saúde, o município vai contando pontos. Com o total, a cidade é classificada em uma das cinco fases, sendo a amarelo 1 (fase 1) com risco mais baixo (variação de 0 a 9 pontos) e vermelho escuro (fase 5) com maior risco de contaminação (com pontuação maior que 40).

"É importante ressaltar que as avaliações de confirmação de óbitos sofrem alterações, diariamente, e que são referentes a datas retroativas devido ao processo de investigação da Vigilância Epidemiológica com base em resultados dos testes realizados pelos pacientes. Também vale lembrar que o município possui a gestão das unidades da rede municipal de saúde e que, por este motivo, a análise dos indicadores são referentes a estas unidades e não as estaduais", explica o secretário municipal de Saúde, André Vargas.