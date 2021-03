Por Irma Lasmar

Publicado 22/03/2021 14:17

SÃO GONÇALO - Os bairros, prédios públicos e o Centro de Tradições Nordestinas recebem esta semana mais uma rodada de sanitização contra a proliferação do novo coronavírus, causador da Covid-19, com a aplicação do quaternário de amônio de quinta geração, que tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus. O trabalho é feito pela Vigilância em Saúde Ambiental, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, que define os bairros a partir de um levantamento do setor de Vigilância Epidemiológica sobre os locais com maior incidência da doença.

Diluída em água, a amônia quaternária é borrifada em prédios públicos por uma motobomba acoplada em um veículo picape. Já as ruas são sanitizadas com o produto diluído em glicerina.

Além da sanitização contra a proliferação do coronavírus, a Vigilância em Saúde Ambiental também pulveriza inseticida nos bairros para matar o mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses dengue, zika e chikungunya.

Para os dois trabalhos, são usadas as motofogs, que são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real pela Secretaria Municipal de Saúde. A tecnologia permite identificar a que velocidade a moto está circulando, o exato momento em que o produto começa a ser liberado e a quantidade que é aplicada durante cada operação.

