Por Irma Lasmar

Publicado 22/03/2021 21:55

SÃO GONÇALO - O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Commads) realizou, na tarde desta segunda-feira (22), a cerimônia de posse e diplomação dos 24 novos conselheiros, sendo 12 titulares e 12 suplentes, representantes do governo e da sociedade civil, para o biênio 2021/2023. A solenidade aconteceu na sede da OAB de São Gonçalo.

As funções dos membros do conselho não são remuneradas, por serem consideradas honoríficas e de relevante interesse público. A mesa diretora da posse foi composta, entre outros, pelo secretário de Meio Ambiente e o presidente do conselho, Carlos Afonso; o vereador e presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, Jalmir Júnior; e o presidente da OAB, Eliano Enzo da Silva.

“O Conselho Municipal de Meio Ambiente é peça fundamental para a promoção da gestão ambiental local, visando a melhorar a qualidade de vida do gonçalense, e para que possamos deixar para as futuras gerações algo de extrema relevância que é o nosso meio ambiente. Precisamos nos unir para realizar com responsabilidade nossas demandas, já que São Gonçalo vem sofrendo há muitos anos com a degradação. Peço aos conselheiros a colaboração para que possamos, juntos, levar essa missão com seriedade, deixando evidente que as ações focam na nossa população, que merece todo o respeito”, declarou o secretário municipal de Meio Ambiente.

Jalmir Júnior destacou a importância da parceria entre o Executivo e o Legislativo para pôr em prática projetos sustentáveis que irão beneficiar a cidade. “Para mim é uma honra fazer parte do Conselho. Posso garantir que nossa postura vai ser de pessoas que querem fazer a diferença e o governo já trabalha para mostrar as ações na prática. Uma prova disso é que, em dois meses, em uma parceria da Câmara com a Prefeitura, conseguimos a aprovação do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, façanha que a última gestão não conseguiu fazer em quatro anos. Acredito também na importância de priorizar as legislações que se encontram em vigor no município em prol da população”, disse o vereador.

O chefe de gabinete do prefeito Capitão Nelson afirmou durante a cerimônia que vai contar com a responsabilidade dos conselheiros para a melhoria ambiental do município. “Esperamos que os conselheiros ajudem fiscalizando e procurando soluções para melhorar nossa cidade. Como costuma dizer o prefeito Capitão Nelson, nós não fazemos política olhando o retrovisor, ou seja, não podemos mais pensar no que não foi feito, temos que fazer projetos para avançar. Confio no Conselho para resgatar a autoestima do gonçalense e que todos tenham orgulho de dizer que moram em São Gonçalo. Queremos deixar nossa cidade mais bonita e mais verde a cada momento”, afirmou Eugênio Abreu.