Por toda delicadeza humana ofertada, os quatro vídeos cativam crianças, jovens, adultos e velhinhos Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/03/2021 17:08

SÃO GONÇALO - O amor entre netos e avós é a doce tônica de Ana Fumaça Maria Memória - nos trilhos da rede, uma série inédita de quatro episódios escritos e dirigidos por Marcela Andrade, inspirada em peça teatral homônima. A obra mescla desenhos animados e atores para contar a história de Ana, uma menina que quer recuperar a memória de sua avó Maria, para que ela nunca se esqueça do avô Bastião. Para isso, a menina se reveste de força e coragem para empreender uma fantástica viagem no tempo com seu amigo Jonas ao longo da série.

Os vídeos têm dez minutos de duração cada e serão lançados diariamente de 27 a 30 de março e ficarão disponíveis de forma gratuita no site anafumacamariamemoria.com.br e no canal de mesmo nome do YouTube. A classificação etária também é livre. Na atual criação, produzida para a internet, a atriz Cacá Ottoni e o ator Gé Lisboa interpretam Ana e Jonas e interagem com personagens e elementos ilustrados por Adriana Seiffert e animados por Nicole Schlegel.

Publicidade

O projeto foi contemplado pela lei Aldir Blanc, sendo patrocinado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Voltada para o público infantil, a série oferece uma linguagem poética para abordar temas como passagem do tempo, despedidas e reencontros familiares. Junto com as crianças da história, os espectadores vão descobrindo como “traços da vida” podem tanto aparecer quanto sumir. Por toda delicadeza humana ofertada, os quatro vídeos cativam crianças, jovens, adultos e velhinhos.