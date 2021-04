As principais ações ocorreram nos bairros Pontal, Tenente Jardim, Paraíso, Neves, Laranjal, Guaxindiba, Ipiiba, Porto da Pedra, Engenho Pequeno, Porto da Madama e Boa Vista Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 08/04/2021 21:09

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através do Departamentos de Conservação e Obras (DCOs), iniciou ações de revitalização e manutenção em onze bairros, incluindo substituição de manilhas, construção de caixas, limpeza de ruas, desobstrução de esgotos, reforma de calçadas, capina, raspagem e operações tapa-buracos. As principais ações ocorreram nos bairros Pontal, Tenente Jardim, Paraíso, Neves, Laranjal, Guaxindiba, Ipiiba, Porto da Pedra, Engenho Pequeno, Porto da Madama e Boa Vista.

“O município é muito grande, são muitas demandas, mas seguimos um cronograma diário de trabalho para atender as solicitações, com ênfase nas mais urgentes”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

A Rua Comandante Flores, no Pontal, recebeu a substituição de manilhas e construção de caixas de esgoto; na Rua Dr. March, em Tenente Jardim, foi realizada a limpeza da rua e caixas de esgoto; já na Rua José Monteiro da Silva, no Paraíso, o serviço foi de desobstrução de esgoto e limpeza de caixa. Nas ruas Lúcio Tomé Feiteira, Benjamin Constant e Oliveira Botelho, em Neves, os trabalhadores realizaram limpeza de calçada e de ralos, construção de caixa de esgoto, desobstrução de esgotos e raspagem de rua.

Na Travessa Jardim, em Tenente Jardim, ocorreu o serviço de raspagem e capina; na Rua Expedicionário Djalma Corrêa, em Ipiiba, foram feitas trocas de manilhas e caixas coletoras; na Rua Silva Porto, em Guaxindiba, houve substituição de manilhas. A Rua Paulo Barreto, no Laranjal, recebeu troca de manilhas, capina, recapeamento, construção de calçadas, pintura do meio fio; na Joaquim de Oliveira, no Boa Vista, foram feitas desobstrução de esgoto e limpeza; na Rua Belmiro Braga, no Porto da Pedra, realizaram-se a desobstrução de esgotos e a limpeza de caixa; e nas ruas Oliveira Botelho, Dr. Alberto Torres e Ary Parreira no sentido Zé Garoto, foi feita a operação tapa-buraco.