Por Irma Lasmar

Publicado 08/04/2021 21:25 | Atualizado 08/04/2021 21:27

SÃO GONÇALO - Uma das vias mais importantes da cidade, que liga o bairro Santa Izabel à RJ-106, a Avenida Francisco Azeredo Coutinho - conhecida popularmente como Estrada de Ipiíba - recebe obras de pavimentação que prometem desafogar o trânsito em mais de dez bairros, incluindo Alcântara, e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Para a realização do serviço, a via - que conta com aproximadamente seis quilômetros de extensão - foi dividida em três trechos.

A primeira etapa de obras ocorreu na ligação para a Estrada da Meia Noite e contemplou drenagem, pavimentação e calçada, totalizando 960 metros de extensão. A obra beneficiou mais de 400 famílias da região.

Atualmente, as intervenções ocorrem no trecho da extensão da RJ-106 até a ponte ao lado do CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro, totalizando 1.900 metros. Na próxima semana, um novo trecho receberá a obra. No início do mês de março, a Prefeitura assinou um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) visando à melhoria da malha rodoviária estadual nos trechos que se encontram dentro dos limites do município, incluindo vias de acesso secundárias, vicinais, arteriais, coletoras e locais.