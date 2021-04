Cidade recebeu, nesta sexta-feira (09), mais 24.860 doses de Astrazeneca e CoronaVac para aplicação da primeira e segunda doses contra o coronavírus Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/04/2021 18:15

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde de São Gonçalo recebeu, nesta sexta-feira (09), mais 24.860 doses das vacinas Astrazeneca e CoronaVac para aplicação da primeira e segunda doses contra o coronavírus. As doses vão reforçar a vacinação a partir da próxima segunda-feira (12), quando a cidade imunizará uma idade por dia, começando com 66 anos. Neste sábado (10), a secretaria continua vacinando idosos com mais de 67 anos e trabalhadores da saúde. O público pode procurar nove pontos de vacinação, três deles com drive-thru. Na segunda, os pontos de vacinação passam a ser onze, quatro com drive-thru.

No grupo da linha de frente estão todos os trabalhadores envolvidos na unidade de saúde municipal: faxineiros, atendentes, recepcionistas, maqueiros, médicos, enfermeiros, copeiras, cozinheiras, técnicos. Para se vacinarem, eles devem comprovar o vínculo empregatício. Se trabalham em outra cidade, devem apresentar o vínculo de trabalho em unidade que seja linha de frente e o comprovante de residência em São Gonçalo.

Estão na lista dos profissionais de saúde com mais de 50 anos que trabalham em hospitais da cidade ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outros municípios e que podem se vacinar com a primeira dose: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

A Secretaria também aplica a segunda dose da vacina CoronaVac os idosos e funcionários da saúde que têm mais de 21 dias de vacinados. Todos devem estar munidos do comprovante da primeira dose da mesma marca de vacina, aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo e não outro município, ou não serão imunizados. Os que receberam o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas.

Idosos acamados com mais de 67 anos atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados desta mesma idade ou com mobilidade reduzida que não são atendidos pelo programa podem procurar unidades de saúde mais próximas de seus endereços para cadastrar o idoso para receber a vacina em casa ou fazer o cadastro através do e-mail [email protected]

Na terça-feira (13), recebem a primeira dose os munícipes a partir de 65 anos; quarta (14), a partir de 64; quinta (15), a partir de 63; sexta (16), partir de 62; e sábado (17), a partir de 61 anos. A população acompanha o calendário pelo site . A população acompanha o calendário pelo site www.saogonçalo.rj.gov.br e pelas redes sociais da Prefeitura.

Balanço - Desde o início da campanha, a cidade vacinou com a primeira dose 98.876 pessoas, sendo 23.028 trabalhadores da saúde, 71.499 idosos com mais de 67 anos, 1.648 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas e 2.594 acamados. Até as 16h desta sexta-feira (9), 30.872 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.

Locais de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado das 8h às 12h:

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Ginásio do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho



Pontos com drive-thru:



– Campo do Clube Mauá, Centro

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Nova Cidade

São Gonçalo terá, a partir da próxima segunda-feira (12), mais um ponto de vacinação contra o coronavírus, passando a contar com dez locais. O CRAS de Vista Alegre vai atender, das 8h às 17h, para pedestres e também em drive-thru.

