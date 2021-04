Convênio com o Estado também garantirá que a usina de asfalto funcione a pleno vapor e acelere os trabalhos de pavimentação e recuperação das ruas municipais Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 09/04/2021 18:53

SÃO GONÇALO - A Prefeitura de São Gonçalo recebeu nesta sexta-feira (9) cerca de 33 toneladas de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), vindas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). Essa parceria promete garantir o material para recapeamento dos principais trechos das vias de acesso ao município, que são estaduais. As novas frentes de obras deverão estar nas ruas a partir da próxima semana. O convênio também irá garantir que a usina de asfalto possa funcionar a pleno vapor, acelerando os trabalhos de pavimentação e recuperação das ruas municipais.

"As operações tapa-buracos já vêm sendo realizadas desde o primeiro dia de governo e a parceria com o DER irá aumentar a capacidade de atuação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano", assegurou o prefeito Capitão Nelson. “A cidade nunca recebeu uma quantidade tão grande de insumos para a realização de obras significativas. Desde janeiro, estamos trabalhando para atender as reais necessidades dos gonçalenses e já estamos obtendo resultados positivos dessas ações”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

Nesta sexta, equipes da Secretaria atuaram na manutenção e preservação de diversos pontos da cidade. Na Rua José Mendonça de Campos, no Mutondo, com a ajuda de uma retroescavadeira, funcionários fizeram a substituição de 31 manilhas, que auxiliam na passagem de águas pluviais. Já na Antiga Estrada do Rocha, na Água Mineral, equipes realizaram a inclusão de 200 manilhas em um trecho de 200 metros, além de três caixas e 160 blocos de concreto, o que ajudará a solucionar os problemas de drenagem que ocorrem na região.

Com o auxílio de uma máquina para a retirada dos resíduos, a dragagem do Rio Imboaçu, no Zé Garoto, continuou nesta sexta. A ação faz parte do programa Limpa Rio, visando a evitar os riscos de enchentes no município e a diminuir assim os impactos causados pela chuva. Os trabalhos acontecem em parceria com o Inea.