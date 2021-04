Existem hoje 165 óbitos sob análise da 'causa mortis' Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/04/2021 19:55

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade confirmou 13 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta sexta-feira (9), chegando a 1.681 no total. As mortes ocorreram entre 24 e 29 de março.

Desde o início da pandemia, o município contabiliza 66.240 casos confirmados, sendo 63.813 curados. Há no momento 88 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 658 se recuperam em quarentena domiciliar.

Os óbitos lançados a cada boletim são de datas retroativas, mas registrados somente ao final do processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes. Existem hoje 165 óbitos sob análise da causa mortis.