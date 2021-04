Prefeito e secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos acertaram detalhes Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 12/04/2021

SÃO GONÇALO - A cidade receberá, em breve, unidades do Restaurante Popular e do Café do Trabalhador. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12), durante reunião entre o prefeito Capitão Nelson e o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, na Prefeitura. Também participaram do encontro o secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas; a subsecretária de Estado de Assistência Social, Dianne Arrais; e o deputado estadual Rafael do Gordo. O restaurante deverá servir 1.500 refeições diárias; já o café será oferecido logo nas primeiras horas do dia, acompanhado de leite, pão e fruta, ambos a preços populares. As iniciativas viriam ao encontro das necessidades financeiras da população, agravadas pela Covid-19, segundo observam o prefeito e o secretário estadual.



"Na atual situação econômica provocada pela pandemia, com grandes índices de desemprego, a vinda de um restaurante popular para São Gonçalo vai trazer um benefício enorme para nossa população, que vai poder fazer refeições dignas, garantindo alimentação de qualidade por um preço acessível", disse Capitão Nelson.

O local e a data para a implantação do novo estabelecimento ainda serão definidos pela Prefeitura. Depois de escolhido o endereço, uma equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos virá ao município fazer uma avaliação prévia. Foi acertado na reunião que deverá ficar em uma área de grande fluxo de munícipes, como o Centro ou o Alcântara, que possuem ligação com todo o município por meio das linhas de ônibus municipais.

"São Gonçalo merece ter um restaurante popular. Uma cidade populosa, grande e complexa dentro da questão orçamentária. Sabemos da dificuldade em administrar um município dessas dimensões. Com a pandemia, o quadro de desigualdade social no município se agravou e, a pedido do governador em exercício Cláudio Castro, o Estado chega em São Gonçalo com essa frente social para amparar as pessoas que mais precisam do poder público", garantiu Bruno Dauaire.

A vereadora gonçalense Priscilla Canedo (PT) já havia apresentado uma indicação legislativa para a criação do Restaurante Popular em São Gonçalo. "Fui até Niterói, para ver de perto o funcionamento lá, e tive a certeza de que São Gonçalo tem a capacidade e a necessidade desse importante projeto. O restaurante será fundamental para diminuir as dificuldades que nossa população enfrenta para realizar suas refeições", declarou a parlamentar.