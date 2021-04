Os jovens gonçalenses contam que pesquisaram o assunto profundamente para colocar o projeto em prática e apresentá-lo à banca examinadora de maneira bem fundamentada Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 15/04/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Dedicação, esforço e comprometimento são as chaves que três jovens alunos da Escola Firjan Senai Sesi usaram para abrir caminho e alcançar o 1º lugar na categoria Mentalidade Marítima do Prêmio Marinha do Brasil, na 19ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Rafaela Pessanha de Freitas, Daniel Caruso Melo Roquette Couto e Carlos Eduardo Veras Keller, da unidade de São Gonçalo, explicaram que pesquisaram o assunto profundamente para colocar a Ecodraga – uma alternativa para o lixo flutuante em prática e apresentá-la à banca examinadora de maneira bem fundamentada.

O prêmio reconheceu a qualidade da coletora de lixo movida a energia solar, desenvolvida para revitalizar a Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, na Baía de Guanabara. Essa vitória estimulou os jovens, que em 2020 foram instigados a criar algo ligado à ecologia e à mudança de realidade. Com apoio da Firjan Senai Sesi, os premiados trabalham agora na produção de um protótipo, com o objetivo de patentear o projeto e buscar patrocinadores. Para isso, a escola já disponibilizou o FabLab (laboratório de fabricação digital) da Firjan Senai.

Publicidade

O trio venceu a categoria Mentalidade Marítima do Prêmio Marinha do Brasil, na 19ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) Divulgação

Marcília Picanço, coordenadora da Escola Firjan Sesi São Gonçalo, destacou que dará suporte para a construção do protótipo, porque a instituição acredita no trabalho de cunho social e ambiental. “Esse prêmio pioneiro pode servir de inspiração para outras escolas seguirem o nosso direcionamento estratégico de trabalhar com projetos científicos”, avaliou. Aline Farias, professora de Química da unidade e uma das orientadoras do grupo, reconheceu o comprometimento e a dedicação dos alunos, evidenciados em todo o material produzido e apresentado na feira, como o trabalho realizado no artigo científico e no nível do protótipo da ecodraga. “Tudo isso reforça o compromisso da instituição com a qualidade da educação”, enfatizou.

Publicidade

O resultado do concurso já começou a fazer história e a contagiar a escola. Segundo Valéria Filgueiras, professora de Matemática e também orientadora dos jovens, até alunos das primeiras séries já estão interessados em participar de outros projetos. “O prêmio significa um reconhecimento, porque a gente vê que está fazendo um trabalho diferenciado”, assinalou. Ricardo Pereira, gerente de Operações Leste Fluminense, disse que o prêmio conquistado em uma feira muito bem reconhecida no cenário de educação básica “incentiva a continuidade por essa postura de aprender, buscar o novo e sonhar grande”.

Com apoio da Firjan Senai Sesi, os premiados trabalham agora na produção de um protótipo, com o objetivo de patentear o projeto e buscar patrocinadores Divulgação